Ciclismo

Conci e Moscon all'attacco, Gaviria vince la volata: gli highlights del Giro della Toscana

Si è messo in mostra Nicola Conci della Nazionale italiana guidata da Cassani, ma anche Gianni Moscon ha tentato una fuga per trovare la vittoria di Peccioli. Alla fine si decide in volata con il successo di Fernando Gaviria che parte lungo ma resiste ai tentativi di rimonta di Robert Stannard e Ethan Hayter. Luca Pacioni è il primo degli italiani che si piazza 6°.

