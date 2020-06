Come cambia il percorso del Fiandre: meno km, escluso il Grammont! Invariato il finale

Dal nostro partner OAsport.it

Novità importante per il Giro delle Fiandre. Non soltanto la nuova data sarà particolare rispetto alla tradizione (si correrà domenica 18 ottobre, in contemporanea con il Giro d’Italia) ma la celeberrima Classica Monumento andrà in scena su un percorso differente rispetto a quello a cui ci eravamo abituati nelle ultime stagioni. La Ronde cambia il proprio look e questa rivisitazione sta già facendo discutere visto che molti ciclisti non gradiscono il nuovo tracciato, anche se un grande ex come Boonen trova il lato positivo.

Mi dispiace molto che il Muur sia stato tolto dal percorso, ma questa può essere l’occasione giusta per provare a vedere cosa succede con un tracciato più breve. Io sono un tradizionalista, vorrei che tutto rimanesse com’è. Una gara di 220 chilometri, anziché 240, però, potrebbe essere più spettacolare. Ad esempio, i pretendenti al successo finale sarebbero sicuramente di più

Si pedalerà sulla distanza di 241 km contro i 267 km inizialmente previsti. Nella prima parte di gara, dopo il primo passaggio sul mitico Kwaremont, verranno infatti esclusi il Tenbosse e soprattutto il Grammont, uno dei muri iconici di questa corsa. Al percorso verrà però aggiunto l’insidioso Valkenberg. Resta comunque immutato il finale del Giro delle Fiandre perché, dopo la seconda scalata del Kwaremont, non ci saranno sgradite novità rispetto alla recente tradizione. Il detentore del titolo è il nostro Alberto Bettiol. Cambiano anche la Gand-Wevelgem (non ci sarà lo sconfinamento in Francia, inserito un ulteriore passaggio sul Kemmelberg) e la Freccia del Brabante (il circuito finale con Bruine Puit, Menisberg, Lotsestraat verrà affrontato una sola volta).

