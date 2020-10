Julian Alaphilippe è tornato sull'episodio del Giro delle Fiandre. Il francese era partito sul Taaienberg, quartultimo Muro di giornata, venendo poi inseguito da van Aert e van der Poel. Era l'azione decisiva, il terzetto per arrivare al traguardo se non che Alaphilippe sia andato a sbattere contro una moto della Giuria. Un episodio che può capitare in una corsa, un episodio dei tanti che hanno caratterizzato la stagione del corridore della Quick Step. Campione del mondo tra cadute e astinenze, festeggiamenti per corse non vinte e maglie gialle perse per colpa di una borraccia. È successo davvero di tutto ad Alaphilippe.