Molto nutrito sarà il contingente azzurro che può vantare anche una punta del calibro di Alberto Bettiol (EF Pro Cycling), campione uscente proprio del Giro delle Fiandre. Oltre a lui, proveranno a giocarsi il successo finale, o quantomeno un piazzamento di prestigio, Matteo Trentin (CCC), di recente terzo alla Gand-Wevelgem, e Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), apparso molto in forma alla Freccia del Brabante e al BinckBank Tour. C’è curiosità, infine, per il ritorno in sella di un Gianni Moscon (Ineos) che in questo periodo post lockdown non si è sostanzialmente mai visto.