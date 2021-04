Ciclismo

Giro delle Fiandre 2021 - Lisa Brennauer: "La van Vleuten era troppo forte sul Paterberg"

GIRO DELLE FIANDRE - La tedesca Ceratizit ha vinto la volata per il 2° posto, ma resta un po' quel rammarico per non essere riuscita a raggiungere la van Vleuten. La Brennauer però confessa: "Oggi era troppo più forte sul Paterberg".

