Ciclismo

Giro delle Fiandre - 38 anni e non sentirli: van Vleuten torna a vincere il Fiandre 10 anni dopo

GIRO DELLE FIANDRE - Che numero di Annemiek van Vleuten che vince il Giro delle Fiandre donne dopo aver vinto qualche giorno l'Attraverso le Fiandre. Che settimana per la ciclista della Movistar che a 38 anni completa una doppietta spettacolare. Per lei è la vittoria n° 64 in carriera, il secondo Giro delle Fiandre dopo il successo del 2011.

00:01:53, un' ora fa