Ciclismo

Giro delle Fiandre - Asgreen: "Strategia con Alaphilippe? No, ma siamo stati perfetti"

GIRO DELLE FIANDRE - Successo da antologia per Asgreen che batte van der Poel dopo aver risposto a tutti gli attacchi. Ma non doveva essere Alaphilippe il capitano della Deceuninck Elegant Quick Step? Sì, ma in corsa tutto può capitare e il danese è felice per come si è mossa la sua squadra.

00:02:23, un' ora fa