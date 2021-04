Ciclismo

Giro delle Fiandre - Spallate al Fiandre e la VAR squalifca Fedorov e Vergaerde: buona Pasqua

GIRO DELLE FIANDRE - Le prime ore dovevano essere tranquille, prima dei 19 muri che caratterizzeranno il Fiandre. Così non è visto la bagarre che si è creata per andare in fuga con spallate e reazioni tra Vergaerde (Alpecin Fenix) e Fedorov (Astana). Uno spinge l'altro, l'altro tenta la reazione e il VAR li squalifica.

00:01:04, un' ora fa