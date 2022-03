Ciclismo

Attraverso le Fiandre 2022 - La gioia irrefrenabile di Chiara Consonni: urla e abbracci dopo l’arrivo

Quinto successo della carriera per la velocista della Valcar – Travel & Service, sicuramente uno dei più belli ed importanti per la 22enne, in una classica che vedeva al via tante delle migliori atlete al mondo.

00:01:06, 19 minuti fa