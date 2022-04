Ciclismo

Ciclismo, Giro delle Fiandre 2022 - Gianni Vermeersch: "Giornata perfetta, Mathieu van der Poel è un fenomeno"

Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar regalano spettacolo al Giro delle Fiandre 2022. I due hanno fatto il vuoto all’ultimo passaggio sul Vecchio Kwaremont, allungando in maniera decisiva e isolandosi per giocarsi la vittoria in uno sprint quasi da fermi, consentendo il rientro dei primi inseguitori.

