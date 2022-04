Ciclismo

Ciclismo, Giro delle Fiandre 2022 - La magia della Ronde: Tratnik cambia passo, Tom Pidcock fa i numeri a bordo strada

ATTACCA UNO SLOVENO!!! Ma è Tratnick e questa volta van der Poel risponde subito. Qualche metro di vantaggio per Tratnik, van der Poel non lo vuole lasciare andare nella discesa del Paterberg. Numeri invece per Tom Pidcock, che danza a bordo strada sull'erbetta.

