Ciclismo

Ciclismo, Giro delle Fiandre 2022 - Le parole di Tadej Pogacar: "Ho la giusta motivazione, la corsa scoppierà presto"

La lista dei corridori che partiranno con ambizioni di vittoria è lunghissima, tra i quali sicuramente non mancherà il campione in carica, il danese Kasper Asgreen che guiderà la QuickStep-AlphaVinyl. Attenzione ovviamente a quello che potrà fare il fenomeno Tadej Pogacar. Lo sloveno è alla sua prima partecipazione al Giro delle Fiandre, ma quando si presenta al via, nulla è impossibile per lui.

00:01:54, 3 ore fa