134° posto, solo 101° alla Gianni Moscon che, dopo il Giro delle Fiandre del 3 aprile, si prenderà un attimo di pausa per preparare la stagione dei Grandi Giri. Inutile continuare con questa condizione fisica... Non ha finito l'E3 Saxo Bank Classic , non ha concluso la Gand , non ha portato a termine l'Attraverso le Fiandre. Alla Brugge-De Panne ha rimediato un, soloalla Milano-Sanremo . Insomma, un avvio di stagione totalmente da dimenticare perche, dopo il Giro delle Fiandre del 3 aprile, si prenderà un attimo di pausa per preparare la stagione dei Grandi Giri. Inutile continuare con questa condizione fisica...

Le parole di Moscon

Si continua a lottare alla ricerca di una condizione, che è divenuta ormai un miraggio sempre più lontano. Dopo le tre settimane di malattia causa covid, a gennaio, non sono più riuscito a provare sensazioni positive. Si chiuderà domenica con il Fiandre la mia campagna del nord: non mi aspetto nulla, ma sono già deluso. Ma tornerò. Non si molla mai

Parigi-Roubaix, cercando quel successo che, per un po' di sfortuna, non è arrivato la passata stagione quando dopo cadute e forature Astana per Amstel Gold Race (10 aprile), Parigi-Roubaix (17 aprile), Freccia Vallone (20 aprile) e Liegi-Bastogne-Liegi (24 aprile). Il corridore trentino, quindi, non sarà al via della, cercando quel successo che, per un po' di sfortuna, non è arrivato la passata stagione quando dopo cadute e forature si piazzò 4° nel giorno di Sonny Colbrelli . Anzi, Moscon ha cancellato tutti gli impegni del “Nord”. Era stato inizialmente schedulato dall'per Amstel Gold Race (10 aprile), Parigi-Roubaix (17 aprile), Freccia Vallone (20 aprile) e Liegi-Bastogne-Liegi (24 aprile).

