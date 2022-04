Wout van Aert, quello che secondo i bookmaker e gli addetti ai lavori era il favorito n° 1 per la vittoria della Ronde. Lui si era preparato esclusivamente per questo appuntamento, ma il belga sarà assente dopo essere risultato positivo al covid. Van Aert, che in stagione Amstel Gold Race (10 aprile) e alla Parigi-Roubaix (17 aprile). Brutte notizie per tutti gli appassionati di ciclismo. Al Giro delle Fiandre , infatti, non ci sarà, quello che secondo ie gli addetti ai lavoridella Ronde. Lui si era preparato esclusivamente per questo appuntamento, ma il belga sarà assente dopo essere. Van Aert, che in stagione aveva vinto la Omloop Het Nieuwsblad e la E3 Saxo Bank Classic , aveva saltato l'Attraverso le Fiandre in settimana proprio per arrivare più riposato all'appuntamento del 3 aprile dopo il tour de force dell'ultimo mese. Giovedì, però, quando la squadra si stava preparando per la ricognizione del percorso, non è uscito da camera perché non si sentiva bene . Ad un test PCR effettuato, poi, l'amara constatazione della sua positività al covid. A serio rischio anche la sua partecipazione all'(10 aprile) e alla(17 aprile).

Dove vedere il Giro delle Fiandre in tv e streaming

Il Giro delle Fiandre sarà trasmesso in DIRETTA integrale a partire dalle 10:00 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Le parole di Van Aert

Da ieri mattina ho un leggero mal di gola. Ho subito fatto due auto-test ed entrambi sono risultati positivi. Ho poi fatto un test PCR, dal quale è emerso che sono fortemente positivo. La buona notizia è che ho solo un lieve mal di gola e raffreddore. Il mio obiettivo è riprendermi ora. Voglio essere completamente guarito prima di pensare di nuovo al futuro. Negli ultimi due anni e negli ultimi mesi ho fatto molti sforzi per evitare l'infezione. Ma siamo ancora esposti a molti rischi e non hai sempre le cose nelle tue mani. [Wout van Aert al sito della Jumbo Visma]

Mi ha fatto molto piacere leggere che tutti sono così preoccupati per me. Voglio ringraziare tutti per il loro supporto negli ultimi giorni. Domenica sarò il più grande tifoso dei miei compagni di squadra

Le parole del ds Van Dongen

Gli esami hanno confermato che Wout è positivo. Non sta malissimo, ma non abbastanza competitivo per iniziare il Giro delle Fiandre. Ora deve prendersi una pausa e poi fisseremo nuovi obiettivi. Sfortuna per Wout, ma anche per la nostra squadra e per il Belgio. Conoscendo Wout, tornerà più forte che mai. Ci siederemo con la squadra, faremo un nuovo piano e discuteremo su come vincere la Ronde con la nuova composizione della squadra. [Arthur Van Dongen, ds Jumbo Visma]

La Jumbo Visma non ha ancora ufficializzato la squadra per il Fiandre, ma dovrebbe essere il giovanissimo Mick van Dijke (classe 2000) a sostituire van Aert. In "campo" Edoardo Affini, Teunissen, Roosen, Van Hooydonck con Tiesj Benoot e Christophe Laporte che saranno le due carte del team neerlandese.

