parità uomo-donna sui montepremi di ciascuna gara. Un tema, in realtà, molto discusso. Da una parte la parte teorica: è giusto che il montepremi sia identico. Ma dall'altra c'è la pratica: come si fa a garantire lo stesso montepremi se il ritorno di una competizione non è identico? Proprio parlando del Tour de France, Christian Prudhomme si era detto estasiato nel creare una corsa a tappe francese anche per il movimento femminile, ma che sarebbe stato impossibile garantire la stessa erogazione dei premi perché il risultato sarebbe stato quello di una grossa perdita economica. Da anni gli organizzatori delle gare femminili stanno cercando di far fare un passo in avanti al ciclismo femminile, non ultimo la creazione del nuovo Tour de France dedicato alle donne . Ma, un qualcosa su cui si sta spingendo molto, è la. Un tema, in realtà, molto discusso. Da una parte la parte teorica:. Ma dall'altra c'è la pratica:Proprio parlando del Tour de France, Christian Prudhomme si era detto estasiato nel creare una corsa a tappe francese anche per il movimento femminile, ma che sarebbe stato impossibile garantire la stessa erogazione dei premi perché il risultato sarebbe stato quello di una grossa perdita economica.

Flanders Classics, però, non la pensa così e gli organizzatori del Giro delle Fiandre hanno deciso di garantire uguale montepremi sia per la corsa maschile che per la corsa femminile (che si svolge dal 2004). Gli organizzatori belgi, infatti, pensano che questo sia il modo anche per spronare l'intero ambiente a giudicare 'pari' sia il mondo maschile che femminile, oltre a mandare un importante messaggio. Flanders Classics, inoltre, organizza la stra-maggioranza delle corse di ciclocross e già in quell'ambiente garantisce 'pari diritti economici'.

Piazzamento Premi 1. 20.000€ 2. 10.000€ 3. 5.000€ 4. 2.500€ 5. 2.000€ 6. 1.500€ 7. 1.500€ 8. 1.000€ 9. 1.000€ 10. 500€

Quindi, Flanders Classics - insieme a KPMG in ambito del progetto “Closing the Gap” - erogherà 20 mila euro sia al vincitore maschile che al vincitore femminile. Ne ha parlato Tomas Van Den Spiegel, ad di Flanders Classics,

Questa stagione ci stiamo sforzando per incrementare il montepremi dell’edizione femminile del Giro delle Fiandre. A partire dal 2023 il nostro interesse è di pareggiare i montepremi di tutte le Classiche di Primavera. Professionismo è la parola chiave per KPMG e Flanders Classics. Qui non stiamo facendo un lavoro sociale. Le risorse sono investite per creare un ciclismo femminile più professionistico. Stiamo fronteggiando ancora con tanti ostacoli. Ancora non vengono pagati soldi per i diritti televisivi delle corse femminili. Per gli introiti delle sponsorizzazioni e degli accessi VIP dipendiamo ancora dalla gara maschile che si disputa lo stesso giorno. Dobbiamo creare un prodotto che può esistere da solo il più possibile. [Tomas Van Den Spiegel a De Tijd]

Tanto per intenderci, nel ciclismo su strada, le corse che organizza Flanders Classics sono Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Giro delle Fiandre, Attraverso le Fiandre, Scheldeprijs e la Freccia del Brabante. Dovesse pareggiare i premi in tutte queste corse, sarebbe una gran cosa per il movimento femminile. Ma è davvero possibile farlo?

