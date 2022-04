Pogacar, però, si è mostrato attaccante anche sul pavé e vuole riproporsi Matteo Trentin da giocarsi per l'UAE Emirates, ma lo sloveno si vuole testare anche sui All'Attraverso le Fiandre non è riuscito ad entrare nel gruppetto che si è giocato la vittoria. Nella Classica poi conquistata da van der Poel , però, si è mostrato attaccante anche sul pavé e vuole riproporsi anche per la Ronde . Per vincere? Chissà. C'è sempre la cartada giocarsi per l'UAE Emirates, ma lo sloveno si vuole testare anche sui 18 temibili muri di questa edizione . Dopo aver vinto in carriera già due Monumento, Pogacar ha puntato anche il Giro delle Fiandre.

Se le cose non andranno... C'è Matteo Trentin

È stata un'esperienza istruttiva. All'inizio della gara non è stata molto facile, ma poi ho capito e un po' e mi sono anche divertito. Spero di ricordarmi qualcosa di tutte quelle svolte per domenica. È stata proprio questo il senso della ricognizione dell'Attraverso le Fiandre. Ma se all'improvviso dovessi non andare più bene, domenica ripiegherò sulla nostra guida, Matteo Trentin. [Pogacar a Sporza]

Spero di non ripetere gli stessi errori di mercoledì

Sarà comunque una gara molto nervosa. Il pavé, i pendii brevi. C'è pericolo dietro ad ogni curva. Devi essere costantemente all'erta, l'ho imparato di nuovo all'Attraverso le Fiandre. Ero un po' troppo dietro, e sono rimasto attardato per una caduta e questo mi ha complicato le corse. Spero di non ripetere lo stesso errore domenica

Correre senza van Aert

Non credo che cambierà il modo di correre, mio e degli altri. Questo Giro delle Fiandre sarà una gara difficile, con o senza Wout van Aert

L'obiettivo è quello di vincere?

Mi piace correre su quelle tipiche strade fiamminghe. Una volta ho corso il Giro delle Fiandre con la Nazionale slovena, era una gara Under 23. Non ero molto bravo allora, ma fui felice di concludere quella corsa. Quali sono le mie possibilità di vincere? Inizio ogni gara per vincere. Fammi continuare così

