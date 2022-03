Tom Pidcock più raggiante quello visto nei giorni immediatamente precedenti al Giro delle Fiandre. Da una parte il rinnovo di contratto con la Ineos Grenadiers (il britannico ha firmato fino al 2027), dall'altra il È unpiù raggiante quello visto nei giorni immediatamente precedenti al. Da una parte il rinnovo di contratto con la(il britannico ha firmato fino al 2027), dall'altra il 3° posto all'Attraverso le Fiandre appena disputata. Non è una vittoria, ma un ritorno in sella importante dopo le ultime corse sottotono, visto che non aveva terminato la Milano-Sanremo e non era andato oltre il 67° posto alla Gand . Insomma, Pidcock è di nuovo in pista e ora vuole puntare al bersaglio grosso. Vincere il Fiandre...

Sul rinnovo di contratto

La Ineos Grenadiers è la squadra giusta per me. In questi anni è diventata la mia casa ed è incredibile quando pensi che sono cresciuto sognando di poterne fare parte. Avere la fiducia della squadra e dello sponsor è una sensazione fantastica. Con la qualità dello staff e di corridori che ho al fianco, è stato chiaro sin dall’inizio che non c’è squadra migliore per me

Qui mi hanno sempre sostenuto in tutte le discipline nelle quali corro. Non avrei potuto chiedere sostegno migliore nel mio inseguire l’oro olimpico in Mountain Bike e il titolo mondiale nel ciclocross. Per i miei obiettivi futuri, ovvero le Monumento, titoli mondiali e - un giorno - un Grande Giro, questo è indubbiamente il posto migliore in cui essere

Fiandre? Ci posso proverò

Penso che domenica andrà come oggi, anche se sarà 100 km più lunga. Magari avremo una partenza più facile, oggi siamo andati a tutta per tutto il giorno e non c’era neanche tempo per fare pipì. Vedremo, perché cambiano alcune cose in una corsa che misura cento 100 km in più. Penso di stare bene e poterci provare domenica, anche se è difficile da dire al momento. È stata una buona cosa correre per mettere km nelle gambe, per guadagnare anche fiducia. È stato importante poter nuovamente mangiare, perché ultimamente non ci riuscivo. Ma con questo tipo di problema non sai mai davvero come stai. Ieri avevo freddo, spero domenica ci sia più sole

Su Pogacar

Vedendo come ha corso, Pogacar non ha ancora capito quali siano i punti chiave di queste corse. Il che è perfettamente comprensibile visto che non le ha mai fatte. Nelle salite chiave devi essere nelle posizioni migliori con cinque km di anticipo

