Ciclismo

Giro delle Fiandre - Bettiol attacca, Trentin aiuta Pogacar, ma vince van der Poel: gli highlights

GIRO DELLE FIANDRE - Corsa che parte con Boaro e Mozzato in fuga, poi ci prova Bettiol con un attacco vero dopo il Valkenberg. Trentin riporta tutti sotto in funzione del suo capitano Pogacar che accende un duello finale con van der Poel. Ad avere la meglio, però, è il neerlandese che batte tutti in volata, Madouas e van Baarle compresi dopo essere rientrati sul duo di testa.

00:03:06, un' ora fa