Ciclismo

Giro delle Fiandre - Dopo la Strade Bianche, Lotte Kopecky vince anche la Ronde: van Vleuten ko. Rivivi la volata

GIRO DELLE FIANDRE - Se non c'era il belga a poter contendere la vittoria nel maschile, nel femminile riesce a vincere una "padrona di casa". È Lotte Kopecky che batte in volata la van Vleuten, proprio come era accaduto alla Strade Bianche un mese fa. Terzo posto per Chantal Blaak che era entrata nell'azione decisiva con la Kopecky. 10° posto per Marta Bastianelli.

00:01:32, 3 ore fa