La seconda Monumento dell'anno si chiude con la splendida vittoria di Mathieu van der Poel che tiene a bada Pogacar, prima di battere in volata van Baarle e Madouas. Per il corridore neerlandese è la seconda Monumento della sua carriera dopo aver vinto il Giro delle Fiandre, sempre quello, nel 2020. Italia protagonista con i gregari, anche se non abbiamo un piazzato tra i primi 20.