Ho lavorato duro per essere qui

Ad

Ho lavorato così duramente per arrivare ad oggi. Sono incredibilmente felice che abbia funzionato. Non ero nemmeno sicuro di poter disputare le Classiche, ma oggi ho vinto la Ronde subito dopo l'Attraverso le Fiandre. Incredibile

Giro delle Fiandre L'ordine d'arrivo: vince van der Poel, Pogacar beffato e 4° 3 ORE FA

van der Poel è l'imperatore del Belgio: rivivi la volata

Il duello con Pogacar

È stata davvero dura, soprattutto sul Kwaremont e sul Paterberg. Tadej è salito su molto velocemente, sul Paterberg mi stavo per staccare. Ero davvero al gancio in quel momento, ma sapevo che se avessi resistito, sarei stato in grado di recuperare per lo sprint

Pogacar scatta, van der Poel resiste sul Paterberg: il momento decisivo

Il mio vantaggio è stato che qui avevo già sprintato per cercare la vittoria. Penso che Pogacar fosse il più forte oggi, gli avrei assegnato sicuramente il podio e persino la vittoria. Ma sono incredibilmente felice che ci sia riuscito io

Rivivi il Giro delle Fiandre (contenuto premium)

Premium Ciclismo Giro delle Fiandre 07:14:09 Replica

Giro delle Fiandre Van der Poel vince la Ronde! Battuto Pogacar in un epico duello 4 ORE FA