Giro delle Fiandre

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Mathieu van der Poel 6h18'30'' 2. Dylan van Baarle st 3. Valentin Madouas st 4. Tadej Pogacar st 5. Stefan Küng +2'' 6. Dylan Teuns +2'' 7. Fred Wright +11'' 8. Mads Pedersen +48'' 9. Christophe Laporte +48'' 10. Alexander Kristoff +48''

9 in fuga: ci sono Mozzato e Boaro. Pogacar a terra

Primo tentativo di fuga di Manuele Boaro neutralizzato. Dopo qualche km il corridore dell'Astana ci riprova ed entra nell'azione di giornata con Luca Mozzato (B/B Hotels), Grignard (Lotto Soudal), van der Hoorn (Intermarché Wanty Gobert), Dewulf (AG2R Citroën), Bohli (Cofidis), Kanter (Movistar), Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces) e De Vylder (Vlaanderen-Baloise). Occhio alle cadute e il primo a farne le spese è Tadej Pogacar che tampona Campbell Stewart in curva. I 9 fuggitivi mantengono sempre un vantaggio di 4 minuti sul gruppo, ma dopo il Valkenberg cambia tutto.

Disattenzione Pogacar! Lo sloveno finisce subito a terra

Attacca Bettiol, ma Trentin e Pogacar fanno rimontare tutti

Passato l'8° muro di giornata, ecco una fucilata di Iván García Cortina che spacca in due il gruppo. Si uniscono all'azione dello spagnolo anche corridori come Mads Pedersen, Lampaert, Stybar e il nostro Alberto Bettiol. Azione che costringe gli uomini della UAE Emirates a fare il forcing per rimontare, e ancora occhio alle cadute: ne fanno le spese due favoriti come Laporte e Turgis.

Cadono i big! Turgis e Laporte dritti nel fosso ai -80km

Il gruppo di inseguitori riesce a dare addirittura 1' al gruppo Pogacar, ma tutte le squadre dietro riescono a rimontare. Sul secondo passaggio del Kwaremont ecco che si mette in azione Pogacar che rimonta tutti: lo sloveno recupera sui contrattaccanti e va ad annullare anche la fuga. Alla sua ruota Asgreen, riescono a rientrare comunque anche van der Poel, Pidcock e Laporte prima del Paterberg. Qui arrivano le fiammate di Tratnik e van der Poel, rispondono tutti tranne Asgreen che perde le ruote.

Koppenberg da sogno! Pogacar e van der Poel fanno la differenza

Pogacar non stacca van der Poel: poi vince VDP allo sprint

Tocca al Koppenberg e qui c'è un nuovo attacco di Pogacar, seguito da van der Poel e Madouas. Davanti restano in 5, ci sono anche Fred Wright e Dylan van Baarle che si erano leggermente avvantaggiati nei km precedenti. Tutti gli altri sono battuti, Pidcock e Asgreen compresi. Sul terzo passaggio sull'Oude Kwaremont restano in testa solo van der Poel e Pogacar che rinnovano la sfida sul Paterberg. Sull'ultima asperità di giornata sembra faticare VDP, ma il neerlandese resta incollato alla ruota dello sloveno. Niente, si decide tutto in volata. I due proseguono per la loro strada, ma si guardano un po' troppo e alla fine rimontano addirittura van Baarle e Madouas. Parte secco van der Poel, mentre Pogacar resta bloccato dai due corridori rientrati e così è un gioco da ragazzi per VDP che fa bis dopo il successo del 2020. van Baarle 2°, Madouas 3°, Pogacar addirittura ultimo in questo drappello. Che beffa!

