Dopo la news bomba della probabile rinuncia al Giro delle Fiandre di Wout Van Aert fermato dai malanni fisici, un'altra tegola si abbatte sulla classica belga in programma domenica 3 aprile. La Israel Premier-Tech ha comunicato che due corridori sono risultati positivi obbligando tutta la squadra a dare forfait. In questo scorcio stagionale infortuni e soprattutto malattie varie hanno travolto le formazioni più importanti del globo, il team israeliano non è che l'ultima vittima di una lunga serie. I dirigenti della squadra hanno diffuso in una nota la notizia dell'abbandono motivandone la decisione.

“Per noi è un vero peccato e siamo molto delusi dal doverci ritirare dal Fiandre. È una scelta che non abbiamo preso alla leggera, ma sentiamo che sia la nostra unica opzione in questo momento. Non è un segreto che abbiamo avuto casi di Covid, ma anche altre malattie e alcuni infortuni che hanno costretto i nostri corridori a fermarsi in queste settimane. In questo momento abbiamo alcuni corridori che potrebbero prendere il via, ma sono casi contatto ed è per rispetto alla corsa e al resto del gruppo che abbiamo preso questa decisione. Nella salvaguardia della salute di tutti, non possiamo mandare in gara corridori che sappiamo essere stati contatto con positivi al Covid”.

