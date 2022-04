italiani, almeno numericamente parlando. Domenica 3 aprile il Giro delle Fiandre torna al centro del mondo con Ronde. A meno di variazioni nella startlist dell'ultimo minuto, dovrebbero essere solo undici. Un numero molto basso, anche se nel 2021 furono anche di meno: nove. Non è una corsa per, almeno numericamente parlando. Domenica 3 aprile iltorna al centro del mondo con la 106esima edizione della sua storia , in quell'evento che è una gara, una festa e un rito allo stesso tempo. E mentre la neve ha imbiancato il panorama fiammingo e la mente fantastica già sulle possibili gesta di gente come Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar, è tempo anche di fare l'appello dei nostri portacolori presenti a questa. A meno di variazioni nella startlist dell'ultimo minuto,. Un numero molto basso, anche se nel 2021 furono anche di meno: nove.

Alberto Bettiol e il giorno della sua prima vittoria da professionista non lo dimenticheremo mai. Era il 7 aprile del 2019 quando il toscano spiccò il volo all'ultimo passaggio sull'Oude Kwaremont e arrivò tutto solo a Oudenaarde, diventando il nono italiano di sempre a vincere il Giro delle Fiandre. Un capolavoro, che come ovvio che sia fece esplodere le aspettative verso l'atleta della oggi EF - Education EasyPost. Da allora, il classe '93 non ha vinto molto (due corse, Tra questi, dovrebbero essere due i corridori a gareggiare senza grossi ordini di scuderia all'interno delle loro squadre. Uno èe il giorno della sua prima vittoria da professionista non lo dimenticheremo mai. Era il 7 aprile del 2019 quando il toscano spiccò il volo all'ultimo passaggioe arrivò tutto solo a Oudenaarde, diventando. Un capolavoro, che come ovvio che sia fece esplodere le aspettative verso l'atleta della oggi. Da allora, il classe '93 non ha vinto molto (due corse, tra cui una tappa all'ultimo Giro d'Italia ), ma è stato anche bersagliato dalla sfortuna. Gli ultimi tempi non fanno eccezione, frenato dal Covid-19 e dai brutti strascichi che il virus gli ha lasciato. A marzo ha gareggiato molto tra Milano-Torino, Sanremo, Coppi&Bartali e Attraverso le Fiandre, ma senza mai dare incoraggianti segnali di vita. La condizione è rivedibile, non sarà facile per lui.

Un discorso simile vale per Gianni Moscon. L'alfiere della Astana Qazaqstan aveva grandi progetti per la stagione delle Classiche del Nord, ma l'accoppiata Covid-brochite ha steso anche lui, che tramite i suoi canali social non ha lanciato messaggi incoraggianti. "Si continua a lottare alla ricerca di una condizione, che è divenuta ormai un miraggio sempre più lontano. Si chiuderà domenica con il Fiandre la mia campagna del Nord: non mi aspetto nulla, ma sono già deluso. Ma tornerò. Non si molla mai". Niente Parigi-Roubaix, dunque, dopo il capolavoro sfiorato nel 2021, e un Fiandre in cui sarà decisamente complesso vederlo protagonista.

Attraverso le Fiandre (30/3) ritirato Gent-Wevelgem (27/3) ritirato E3 Saxo-Bank Classic (25/3) ritirato Brugge-De Panne (23/3) 134° Milano-Sanremo (19/3) 101° Strade Bianche (5/3) ritirato Trofeo Laigueglia (2/3) ritirato Omloop Het Nieuwsblad (26/2) 122°

E allora l'uomo più brillante su cui poter contare potrebbe essere Matteo Trentin, in procinto di disputare il suo decimo Giro delle Fiandre. Ma anche su uno dei veterani del Nord aleggia un asterisco, stavolta non inerente alla condizione fisica. Il nativo di Borgo Valsugana dovrebbe essere l'angelo custode di Tadej Pogacar, la guida e il consigliere del fenomeno sloveno nel suo battesimo alla Ronde. I due sono usciti in ricognizione sotto la neve, mentre quasi tutti hanno optato per allenarsi al coperto. Il re del Tour de France ha parlato così, subito dopo l'allenamento: "Sarà una gara molto nervosa. Il pavé, i pendii brevi. C'è un pericolo dietro ad ogni curva. Devi essere costantemente all'erta, l'ho imparato all'Attraverso le Fiandre. Io parto sempre per vincere, ma se all'improvviso non dovessi più andare bene, ripiegheremo sulla nostra guida, Matteo Trentin". Insomma, sulle reali possibilità di vedere l'italiano mettersi in proprio non v'è certezza e sarà la gara a deciderlo. Certo che Pogacar ha dimostrato di volare anche sul pavè, lo scorso mercoledì...

Edoardo Affini sarà uomo prezioso nella Jumbo Visma, che Jonathan Milan, al servizio del vincitore della Milano-Sanremo Matej Mohoric in una Bahrain Victorious orfana di Sonny Colbrelli, che qui avrebbe potuto esaltarsi. In una Intermarché- Wanty Gobert che può sorprendere, il capitano sarà Alexander Kristoff (che ha vinto questa corsa nel 2014). Ma con lui pedalerà Andrea Pasqualon, uno che al Nord si trova spesso a suo agio. Nella TotalEnergies, Daniel Oss non dovrà essere l'uomo ombra di Peter Sagan, Luca Mozzato, l'italiano "più belga" del gruppo, che con la sua B&B Hotels KTM ha preso parte a quasi tutte le gare su suolo fiammingo e con risultati sempre più validi. Completano il quadro Leonardo Basso e Manuele Boaro nella Astana di Moscon e Oliviero Troia nella UAE Emirates di Trentin e Pogacar. Gli altri, a meno di sorprese, dovrebbero gareggiare con ruoli di gregariato o in cerca di coraggiose azioni da lontano.sarà uomo prezioso nella, che sarà anche senza van Aert ma può schierare gente come Tiesj Benoot e Christophe Laporte. Discorso simile per, al servizio del vincitore della Milano-Sanremo Matej Mohoric in una, che qui avrebbe potuto esaltarsi. In unache può sorprendere, il capitano sarà(che ha vinto questa corsa nel 2014). Ma con lui pedalerà, uno che al Nord si trova spesso a suo agio. Nellanon dovrà essere l'uomo ombra di un altro che ha dovuto dare forfait in quanto non al meglio . Il trentino, che debuttò al Fiandre nel "preistorico" 2009, potrebbe provare qualche attacco a sorpresa, perchè no. Ci sarà anche, l'italiano "più belga" del gruppo, che con la suaha preso parte a quasi tutte le gare su suolo fiammingo e con risultati sempre più validi. Completano il quadronelladi Moscon enelladi Trentin e Pogacar.

