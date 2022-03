Peter Sagan non sarà al via del Giro delle Fiandre di domenica prossima. Il perché? Le gambe non rispondono come dovrebbero. Il pluricampione iridato è ancora lontano dalla condizione fisica ideale e i risultati delle ultime corse lo confermano. È vero, alla Tirreno Adriatico qualche buon piazzamento lo aveva raccolto, e di domenica prossima. Il perché? Le gambe non rispondono come dovrebbero. Il pluricampione iridatoe i risultati delle ultime corse lo confermano. È vero, alla Tirreno Adriatico qualche buon piazzamento lo aveva raccolto, e il quinto posto della volata alla Milano-Torino sembravano promettere bene. Poi la Milano-Sanremo: un problema meccanico lo toglie dai giochi. Solo sfortuna? Chi lo sa. Certo è però che la E3 SaxoBank Classic e la Gand-Wevelgem (nemmeno portata a termine) sembrano confermare le difficoltà fisiche di inizio stagione.

L’obiettivo di Peter Sagan e della TotalEnergies è quindi quello di riposarsi, non sovraccaricare di lavoro un fisico ancora da lavorare e crescere di forma in vista dell’Amstel Gold Race e, soprattutto, della Parigi-Roubaix. Lo slovacco prenderà invece il via il prossimo 5 aprile al Circuit de la Sarthe, dopo aver eseguito degli esami, per indagare meglio la situazione e capire le cause di questo ritardo nella preparazione, indubbiamente rallentato dal covid, che ha colpito Peter a gennaio, per la seconda volta. Secondo quanto riportato dall’Equipe a sostituire Sagan al Giro delle Fiandre sarà Geoffrey Soupe, che completa così il roster di Anthony Turgis.

