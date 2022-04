Nella terra dove il ciclismo è religione, ci si veste a festa per l'appuntamento più importante della stagione. Domenica 3 aprile è il giorno della 106esima edizione del, la seconda "Monumento" stagionale dopo la Milano-Sanremo . La Classica dei muri e del pavè, la corsa che per molti atleti può valere una carriera, il simbolo del Nord insieme alla Parigi-Roubaix (che avrà luogo due settimane più tardi). Un appuntamento di gala e come tale sarà il parterre dei corridori al via. Il campione in carica è, ma se vorrà centrare il bis il danese dovrà superare mostri sacri comee riuscirà a recuperare, e. Ci sarà anche, al debutto alla Ronde con grandi progetti in mente. In gara anche gente del calibro di, mentre Peter Sagan ha annunciato il forfait . In casa Italia, è al via il vincitore del 2019. Oltre a lui, ci saranno anche. Andiamo a leggere, dunque,