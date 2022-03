Nella terra dove il ciclismo è religione, ci si veste a festa per l'appuntamento più importante della stagione. Domenica 3 aprile è il giorno della 106esima edizione del, la seconda "Monumento" stagionale dopo la Milano-Sanremo . La Classica dei muri e del pavè, la corsa che per molti atleti può valere una carriera, il simbolo del Nord insieme alla Parigi-Roubaix (che avrà luogo due settimane più tardi). Un appuntamento di gala e come tale sarà il parterre dei corridori al via. Il campione in carica è, ma se vorrà centrare il bis il danese dovrà superare mostri sacri come. Ci sarà anche, al debutto alla Ronde con grandi progetti in mente. In gara anche gente del calibro di, mentre Peter Sagan ha annunciato il forfait . In casa Italia, è al via il vincitore del 2019. Oltre a lui, ci saranno anche. Andiamo a leggere, dunque,