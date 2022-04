Romain Grégoire, appena sbarcato tra gli Under 23 dopo i successi tra gli juniores, ma il francese si doveva solo sbloccare. Dopo il meraviglioso successo alla Conti Groupama-FDJ si impone anche al Giro del Belvedere, una corsa particolarmente dura per gli Under considerando il doppio passaggio nel finale del Montaner (1,6 km al 10,8%). Il classe 2003 ha ancora una volta scelto il momento giusto per partire e ha fatto fuori la concorrenza prima dell'ultimo GPM, battendo un Federico Guzzo che sembrava molto ispirato. Un successo in più per Grégoire che, dovesse andare di questo passo, potrebbe subito dimostrare di essere il nuovo Ayuso (vincitore qui l'anno scorso). Sembrava essere una stagione difficile per, appena sbarcato tra gli Under 23 dopo i successi tra gli juniores, ma il francese si doveva solo sbloccare. Dopo il meraviglioso successo alla Liegi-Bastogne-Liegi Under 23 di qualche giorno fa, ecco che il corridore dellasi impone anche al, una corsa particolarmente dura per gli Under considerando il doppio passaggio nel finale del(1,6 km al 10,8%). Il classe 2003 ha ancora una volta scelto il momento giusto per partire e ha fatto fuori la concorrenza prima dell'ultimo GPM, battendo unche sembrava molto ispirato. Un successo in più per Grégoire che, dovesse andare di questo passo, potrebbe subito dimostrare di essere il nuovo(vincitore qui l'anno scorso).

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Romain Grégoire 3h56'14'' 2. Federico Guzzo +20'' 3. Per Strand Hagenes +23'' 4. Davide De Pretto +50'' 5. Anders Foldager +50'' 6. Alessandro Pinarello +50'' 7. Lorenzo Germani +50'' 8. Fernando Tercero +50'' 9. Germán Dario Gómez +50'' 10. Pierre-Pascal Keup +1'20''

Cronaca

Corsa che è partita con un tentativo di fuga composto dal duo Andreaus (Team Friuli) e Matevz Govekar (Tirol KTM). I due raggiungono un vantaggio superiore ai 2 minuti, ma nella seconda parte del circuito di Villa di Villa vengono raggiunti dal gruppo. Nuovo drappello di uomini che si forma sul primo passaggio del Montaner, con 8 corridori all'attacco. Tra questi anche Guzzo e Grégoire, che sono i due più attivi proprio sul GPM. Guzzo prova a partire in solitaria, ma il francese lo sorpassa e lo scavalca ancora prima dell'ultima salita, con un margine di 20'' che riuscirà a portare fino al traguardo. Guzzo (Zalf Euromobil) si deve accontentare del 2° posto davanti a Per Strand Hagenes (Jumbo Visma).

Vincere qui è un'emozione fantastica. Correre in Italia mi piace molto. I percorsi, i paesaggi e il pubblico mi gasano e mi spingono a dare sempre il massimo. Nel finale non avevo nessuna informazione sui fuggitivi davanti a me e ho solo dato tutto quello che avevo. Per me è bellissimo, ho vinto tanto nella categoria juniores ed è una sensazione che voglio continuare ad avere anche tra gli Under 23

