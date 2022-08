Ciclismo

Ciclismo, Giro di Danimarca: bentornato Egan! Bernal fa il debutto stagionale e tira il gruppo

CICLISMO - Debutto stagionale per Egan Bernal, fermo dallo scorso gennaio per un terribile incidente in cui ha addirittura rischiato di perdere la vita. Il campione della Ineos apre il suo 2022 al Giro di Danimarca e si fa vedere in testa al gruppo a tirare, il miglior modo per riprendere confidenza con la corsa. Bentornato Egan!

00:00:49, 15 minuti fa