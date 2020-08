Giro di Polonia, il percorso e le tappe ai raggi X: decisiva la quarta frazione

Dal nostro partner OAsport.it

Prenderà il via domani, 5 agosto, il Giro di Polonia, la prima corsa a tappe World Tour dalla ripresa delle competizioni. Saranno cinque tappe molto intense e divertenti che troveranno, probabilmente, l’apoteosi nella quarta frazione, Bucovina Resort-Bucovina Tatrzanska di 173 km, che prevede ben sei GPM di prima categoria.

Ad aprire il Tour de Pologne 2020 sarà la tappa Slaski Stadium-Katowice di 195,8 km. Si tratta di una frazione dedicata ai velocisti. Nel finale alcuni saliscendi, che però non dovrebbero creare troppi problemi alle ruote veloci. Giovedì 6 agosto si correrà la Opole-Zabrze di 151,5 km. Anche in questo caso il gruppo dovrebbe arrivare compatto al traguardo, anche se non si esclude la possibilità che qualche attacco da lontano ben gestito possa beffare il plotone.

Nella terza frazione del Giro di Polonia 2020, Wadowice-Bielsko-Biala di 203,1 km, dovrebbero essere protagonisti i big. Ricordiamo che ai nastri di partenza della corsa polacca ci sono tra gli altri Remco Evenepoel, Richard Carapaz, Maximilian Schachmann, Fabio Jakobsen, Esteban Chaves, Simon Yates e Dylan Groenewegen. Sono in programma quattro GPM di prima categoria, per due volte si scaleranno le ascese di Kocierz e di Przegibek. Il finale è adatto ad un corridore scattante visto l’intenso ultimo strappo a pochi chilometri dal traguardo.

La quarta tappa sarà probabilmente quella decisiva, la Bucovina Resort-Bucovina Tatrzanska di 173 km. Sono in programma ben sei GPM di prima categoria, si scaleranno per tre volte le ascese di Rzepiska e Gliczarow, con un intenso e spettacolare arrivo in salita. A chiudere il Giro di Polonia 2020 la Zakopane-Cracovia, una passerella di 188 km.

Le tappe del Giro di Polonia

Mercoledì 5 agosto

Slaski Stadium-Katowice (195,8 km)

Giovedì 6 agosto

Opole-Zabrze (151,5 km)

Venerdì 7 agosto

Wadowice-Bielsko-Biala (203,1 km)

Sabato 8 agosto

Bucovina Resort-Bucovina Tatrzanska (173 km)

Domenica 9 agosto

Zakopane-Cracovia (188 km)

