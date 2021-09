Ciclismo

Ciclismo, Giro di Sicilia 2021: Molano trova la doppietta in volata

Altra volata ed altra vittoria per Juan Sebastian Molano e la sua UAE Emirates. Il colombiano, in maglia di leader della classifica generale, ha trionfato senza intralci sul traguardo di Mondello, trovando il secondo successo in due tappe al Giro di Sicilia 2021.

00:02:48, 2 minuti fa