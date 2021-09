Ciclismo

Ciclismo, Giro di Sicilia - Valverde vince la terza tappa, rivivi l'arrivo

GIRO DI SICILIA - Alejandro Valverde vince in scioltezza la terza tappa con arrivo in salita a Caronia, regolando tutti i rivali in uno sprint ridotto. Secondo Alessandro Covi, undicesimo Vincenzo Nibali.

00:02:16, un' ora fa