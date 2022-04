tappa e maglia firmata Fran Miholjevic, giovanissimo diciannovenne croato del Team CT Friuli, centra la fuga insieme ad altri 5 compagni, resiste tutto il giorno nonostante il forte vento, scatta ai -12km e va a vincere indossando anche Giro di Sicilia e ci ha consegnato il battesimo di un nuovo potenziale prodigio delle due ruote. Proprio quando meno te lo aspetti, ecco che arriva la sorpresa. Dopo la doppiettafirmata da Damiano Caruso sull’arrivo di Caltanissetta , il Giro di Sicilia sembrava destinato a camminare in linea retta fino al gran finale sull’Etna. La terza giornata da Realmonte a Piazza Armerina, sulla carta, non rappresentava questo gran pericolo, per cui non c’era granché da preoccuparsi. E invece, proprio in una situazione di calma piatta, ecco il ribaltone capace di stravolgere i piani., giovanissimo diciannovenne croato del Team CT Friuli, centra la fuga insieme ad altri 5 compagni, resiste tutto il giorno nonostante il forte vento, scatta ai -12km e va a vincere indossando anche la maglia giallorossa di leader . Un risultato sicuramente inaspettato, che ha stravolto ile ci ha consegnato

La gioia di Miholjevic: "Fino agli ultimi 50 metri non ci credevo"

Fran Miholjevic tra passato, presente e futuro

Il giovanissimo croato, figlio d’arte del grande Vladimir (ex professionista e probabilmente uno dei ciclisti più rappresentativi della storia croata, che ha corso in Italia con Liquigas e Acqua&Sapone), è cresciuto nel vivaio della storica formazione slovena dell’Adria Mobil e ha scelto il Cycling Team Friuli per approdare tra gli Under 23. Fin dal primo giorno, grazie ad un fisico decisamente statuario, ha dimostrato spiccate doti da passista e un grande feeling per le prove contro il tempo.

Prima di vestire la maglia del team italiano, ha vinto il campionato nazionale croato a cronometro e in linea tra gli juniores, lasciando intravedere qualcosa di interessante anche all’Europeo di Plouay (2020). Una volta "acquistato", il DS Renzo Boscolo ne aveva parlato così: "Siamo certi che dopo il necessario periodo di ambientamento tra gli Under 23 e, una volta portati a termine gli impegni scolastici, anche Fran saprà affermarsi con la nostra maglia dimostrando di possedere tutte le qualità che abbiamo intravisto in lui".

Qualità che sono emerse prepotentemente negli ultimi 12 chilometri della terza tappa con arrivo a Piazza Armerina. Quello andato in onda giovedì 14 aprile, in Sicilia, era un percorso da classiche, con tanti saliscendi e poco spazio per respirare, ma Fran lo ha spianato a forza di pedalate e coraggio. La cosa impressionante è che, nonostante il gruppo stesse tirando a tutta, lui ha perso pochissimi secondi. Un motore fantastico.

Under23, ma da questa stagione il CT Friuli è diventato ufficialmente il team satellite della Bahrain-Victorious, ed è probabile che molto presto verrà chiamato al piano superiore per fare compagnia a quel Damiano Caruso a cui ha soffiato il simbolo del primato. L’attesa è tanta, ma nel frattempo godiamocelo Adesso, l'ultimo step è il passaggio tra i "Pro". Miholjevic è ancora un, ma da questa stagione, ed è probabile che molto presto verrà chiamato al piano superiore per fare compagnia a quel Damiano Caruso a cui ha soffiato il simbolo del primato. L’attesa è tanta, ma nel frattempo godiamocelo nell’ultima tappa sull’Etna con la maglia giallorossa di leader: magari vuole sorprenderci ancora…

Il battesimo di Miholjevic! Vittoria e lacrime a Porta Armerina

