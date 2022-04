Damiano Caruso ha vinto il Giro di Sicilia 2022. L’alfiere della Bahrain Victorious, in gara con la maglia della Nazionale Italiana, ha regalato grande spettacolo lungo la salita che conduceva in cima all’Etna. Il ragusano ha attaccato per la prima volta quando mancavano otto chilometri al traguardo, successivamente ha fatto vedere tutta la sua caratura e quando mancavano 1,5 chilometri all’arrivo ha piazzato la rasoiata decisiva.

Caruso profeta in patria! La sua vittoria siciliana in 135"

La classifica finale

CICLISTA TEMPO 1- D. CARUSO (ITALIA) 17h03'09" 2- J. CEPEDA (ANDRONI) +29" 3- L. MEINTJES (INTERMARCHE) +29" 4- V. NIBALI (ASTANA) +31" 5- K. ELISSONDE (TREK) +1'17" 6- N. CONCI (ITALIA) +2'29" 7- V. ALBANESE (EOLO) +2'41" 8- E. PINZON (COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS) +2'45" 9- A. ZEITS (ASTANA) +2'52" 10- A. NIBALI (ASTANA) +2'57"

Louis Meintjes e dell’ecuadoriano Jefferson Cepeda. Vincenzo Nibali ha dovuto cedere in quel frangente , non riuscendo a tenere il passo del corregionale. Damiano Caruso ha trionfato in una corsa a tappe per la prima volta in carriera, lo ha fatto nella sua isola dopo il meraviglioso secondo posto ottenuto al Giro d’Italia 2021. Lo Squalo ha faticato tremendamente nel tratto conclusivo e si è dovuto accontentare della quarta posizione di tappa alle spalle del sudafricanoe dell’ecuadoriano

Vincenzo Nibali ha chiuso in quarta piazza in graduatoria, attardato di 31” da Damiano Caruso. A salire sul podio sono stati Meintjes e Cepeda, che pagano 29” dal vincitore. Domenico Pozzovivo si è ritirato a causa di problemi fisici. Di seguito la classifica generale finale del Giro di Sicilia 2022.

Damiano Caruso è al settimo cielo: "Ho realizzato un sogno"

