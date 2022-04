Ciclismo

Ciclismo, Giro di Sicilia 2022, quarta tappa Etna - Damiano Caruso è al settimo cielo: "Ho realizzato un sogno"

GIRO DI SICILIA - Così il siciliano: "Sono felicissimo, perché in un certo senso ho realizzato anche un sogno: non avevo mai corso in Sicilia, e sono riuscito a farlo adesso con la maglia della Nazionale. Voglio ringraziare tutti: la mia squadra di club, che mi ha permesso di partecipare, e la Federazione, che mi ha messo in condizione di farlo".

00:01:53, 2 ore fa