Questa nazionale fa sognare! Ok, il parterre non è propriamente de "roi", ma Daniele Bennati ha iniziato il suo regno nel migliore dei modi. Dopo la vittoria in volata di Matteo Malucelli nella prima tappa (importante per tanti motivi), gli azzurri concedono il bis e trionfano anche sullo strappetto di Caltanissetta con Damiano Caruso. Il trentaquattrenne padrone di casa, secondo al Giro d’Italia 2021, arriva agli ultimi 400 metri sfruttando il super lavoro di Conci, Verre e Fedeli, poi scala le marce e vince la volata ristretta davanti all’amico-fraterno Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo. Quarto posto per Kenny Elissonde. Tappa e maglia per il ragusano, che nella penultima tappa vestirà il segno del primato.

C'è solo l'talia! Caruso vince su Nibali e Pozzovivo: rivivi l'arrivo

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1- D. CARUSO (Italia) 3h45'18" 2- V. NIBALI (Astana) s.t 3- D. POZZOVIVO (Intermarché) s.t 4- K. ELISSONDE (Trek) s.t 5- A. FEDELI (Italia) +3" 6- V. ALBANESE (Eolo) +3" 7- N. CONCI (Italia) +3" 8- F. FIORELLI (Bardiani) +3" 9- J. CEPEDA (Androni) +3" 10- E. PINZON (Colombia Tierra de Atletas) +3"

