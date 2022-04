Ciclismo

Ciclismo, Giro di Sicilia 2022, Vincenzo Nibali: "Voglio ripetere il successo ottenuto l'anno scorso"

Al via oggi il Giro di Sicilia 2022 da Milazzo, molto vicino alla città natale di quello che per forza di cose è il protagonista di questa corsa: Vincenzo Nibali. Reduce dalla vittoria dello scorso anno, “lo squalo” arriva a questa corsa in un momento non facile, in cui deve provare a ritrovare la condizione dopo problemi fisici e covid.

