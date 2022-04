Vittoria fantascientifica per Fran Miholjevic! Il giovane del Team CT Friuli porta a casa un successo insperato beffando il gruppo della maglia giallorossa Damiano Caruso e i compagni di fuga. Ai -11.5 della terza e penultima tappa, il 19enne croato cambia passo, saluta tutti e poi esulta in solitaria a Porta Armerina. Per lui, oltre alla soddisfazione del successo, c’è anche la maglia di leader. Fantastico!

L'ordine d'arrivo

CICLISTI TEMPO 1- F. MIHOLJEVIĆ (Team Friuli ASD) 4h57'07" 2- P. COTÉ (Human Powered Health) +41" 3- F. FIORELLI (Bardiani) +41" 4- N. VENCHIARUTTI (Work Service Vitalcare Vega) +41" 5- V. ALBANESE (Eolo) +41" 6- V. NIBALI (Astana) +41" 7- J. MOSCA (Trek) +41" 8- V. CONTI (Astana) +41" 9- G. ZIMMERMANN (Intermarché) +41" 10- A. FEDELI (Italia) +41"

