Saranno pochi i tratti di pianura che il gruppo incontrerà nei 152 chilometri tra Palma di Montechiaro e Caltanissetta. Dopo qualche chilometro ancora lungo la costa (anche se questa volta nel litorale meridionale dell'isola), la strada comincerà, infatti, a salire verso l'interno. In questa prima fase non ci sarà una salita vera e propria, anche se il profilo del percorso punta costantemente verso l'alto; le pendenze, poi, si faranno un po' più cattive in vista del traguardo volante di Mazzarino, posto al chilometro 66,3. Dopo un breve tratto di discesa la corsa entrerà nella provincia di Enna: anche qui la strada tenderà spesso all'insù, fino alla salita di 4 chilometri verso il GPM di Enna. Al termine di una lunga discesa il gruppo entrerà negli ultimi 10 chilometri: qui la strada salirà in maniera sensibile fino a Caltanissetta. Gli ultimi 3 chilometri presenteranno una strada in leggera discesa fino all'ingresso nell'ultimo chilometro dove i corridori incontreranno un tratto al 10%. Nelle ultime centinaia di metri, poi, la strada spianerà.

Malucelli di forza, sua la prima tappa! Rivivi la volata

Dove e quando vedere la seconda tappa

La seconda tappa del Giro di Sicilia sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 13.50 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Il percorso

Tappa impegnativa, caratterizzata da un continuo saliscendi su strade ampie attraverso l’entroterra. Si contano solo tre veri attraversamenti cittadini: Mazzarino, Barrafranca ed Enna con le tipiche caratteristiche di dimensioni a volte ridotte. A Enna, in vetta alla salita di ingresso cittadino è posto il GPM di giornata. Finale su strade larghe e ben asfaltate e arrivo in centro a Caltanissetta al termine di una breve risalita. Ultimi 3 km leggermente a salire una volta lasciata la strada a scorrimento veloce in direzione del centro città con pendenza molto dolce sotto il 2%. Rettilineo finale, ampio e asfaltato di circa 500m.

tappa 2 giro di sicilia Credit Foto Eurosport

I favoriti

È difficile fare le carte ad una tappa così mossa. Sicuramente, Matteo Malucelli ce la metterà tutta per tenere la maglia, ma i continui saliscendi faranno oscillare il CT Bennati verso i nomi di Damiano Caruso e Alessandro Verre. Appena dietro di loro Vincenzo Nibali, che nonostante una forma fisica imperfetta potrebbe piazzare la zampata del campione. Occhio anche al tridente dell’Intermarché (Petilli, Pozzovivo e Meintjes), così come agli uomini della Drone Hopper Androni Giocattoli: Munoz e Cepeda.

***** Damiano Caruso

**** Alessandro Verre, Vincenzo Nibali, Louis Meintjes

*** Kenny Elissonde, Simone Petilli, Domenico Pozzovivo

** Daniel Muñoz, Jefferson Cepeda, Diego Rosa

* Edward Ravasi, Ben King, Gage Hecht

La gioia incontenibile di Malucelli! Baci e abbracci dopo l'arrivo

Info utili

-Orario di partenza: 11.40

-Orario d'arrivo: tra le 15.16 e le 15.40

-Lunghezza: 152 km

-Dislivello: 2300 metri

-GPM: 1, Enna

