Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo e Kenny Elissonde. Il ragusano ha quattro secondi di vantaggio sullo Squalo, sei secondi sul lucano e 10 sul francese. La terza tappa porterà i corridori da Realmonte al cuore della Sicilia, per la precisione a Piazza Armerina, celebre cittadina archeologica della provincia di Enna. I 171 chilometri in programma non sono particolarmente difficili, anche se i continui saliscendi promettono una certa dose di imprevedibilità. Spazio quindi, con buona probabilità, soprattutto agli attaccanti da lontano, mentre sarà l’ultimo giorno a decretare il vincitore di questa corsa. Damiano Caruso, nuovo leader della corsa , dovrà difendere la maglia delle grinfie diIl ragusano ha quattro secondi di vantaggio sullo Squalo, sei secondi sul lucano e 10 sul francese.

L’Italia prepara la cornice, Caruso dipinge il quadro: gli highlights

Dove e quando vedere la terza tappa

La terza tappa del Giro di Sicilia sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 13.50 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Il percorso

Tappa molto mossa altimetricamente, senza salite particolarmente impegnative, ma segnata da susseguirsi di salite e discese più o meno lunghe con due soli attraversamenti cittadini. Primo attraversamento a Canicattì con carreggiate ristrette in alcuni tratti e secondo, più agevole, a Caltagirone in cima a una breve salita dove verrà assegnato il Traguardo Volante di giornata. Finale tutto leggermente a salire fino a Piazza Armerina.

Ultimi 3 km con una breve salita che porta all’abitato di Piazza Armerina (media 5%) per arrivare agli ultimi 1500 metri praticamente rettilinei caratterizzati da due ondulazioni che portano agli ultimi 200 metri in piano. Retta di arrivo larga e asfaltata.

Tappa 3 Giro di Sicilia 2022 Credit Foto Eurosport

I favoriti

Terza tappa che presenta un percorso molto simile alla seconda: tanti saliscendi e un arrivo che tira leggermente all’insù. Impossibile fare grandi distacchi. In classifica generale Damiano Caruso deve difendere la maglia giallorossa, per cui la nazionale di Bennati cercherà di preparare il terreno per uno sprint. All’inseguimento il terzetto composto da Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo e Kenny Elissonde: i capitani di Astana, Intermarché e Trek vogliono rosicchiare qualche secondo. Attenzione a Pippo Fiorelli della Bardiani - se supera indenne gli strappi può dire la sua - e allo tempo anche ai vari Meintjes, Cepeda e Albanese.

***** Damiano Caruso, Vincenzo Nibali, Kenny Elissonde

**** Vincenzo Albanese, Jefferson Cepeda, Domenico Pozzovivo

*** Filippo Fiorelli, Simone Velasco, Louis Meintjes,

** Valerio Conti, Edgar Pinzon, Diego Rosa, Alessandro Verre

* Alessandro Fedeli, Andrii Ponomar

Tappa e maglia! Damiano Caruso fa festa sul palco

Info utili

-Orario di partenza: 11.10

-Orario d'arrivo: tra le 15.14 e le 15.40

-Lunghezza: 171 km

-Dislivello: 2530 metri

-GPM: 1, Naro

Caruso: "Sono emozionato, la nazionale ha fatto un lavorone"

