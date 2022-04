Vincenzo Nibali non è andato oltre il 4° posto Damiano Caruso (tappa e maglia per il corridore della Nazionale italiana). Nibali è però molto soddisfatto del lavoro fatto in questi giorni, soprattutto perché arrivava da un periodo di preparazione in altura sul Teide a Tenerife. Non si può essere sempre al top dopo molti giorni in altura... E il non è andato oltre il 4° posto nella scalata dell'Etna che chiudeva il Giro di Sicilia conquistato da(tappa e maglia per il corridore della Nazionale italiana). Nibali è però molto soddisfatto del lavoro fatto in questi giorni, soprattutto perché arrivava da un periodo di preparazione in altura sul. Non si può essere sempre al top dopo molti giorni in altura... E il 4° posto finale in classifica generale soddisfa il corridore dell'Astana.

Le parole di Nibali a fine tappa

Penso che sia stato un ottimo test dopo il ritiro in altura prima del Giro d’Italia. È stata una corsa molto bella, sento di essere sula strada giusta. Ho fatto tutto quello che potevo fare. Sia in questa tappa che n generale in tutti questi giorni, non potevo fare di più. Sono dunque abbastanza soddisfatto della mia condizione e del risultato. Le mie congratulazioni a Damiano Caruso per la sua bella vittoria. Sono contento che un altro corridore siciliano, per la seconda volta di fila, abbia vinto questa gara

Un buon modo per preparare il Giro dice Nibali, quindi. Il corridore siciliano, però, lo vedremo anche domenica prossima. Sì l'Astana ha deciso di selezionarlo per l'ultima Classica di Primavera: la Liegi-Bastogne-Liegi che sfiorò nel 2012 (fece 2° alle spalle di Maxim Iglinsky).

Caruso profeta in patria! La sua vittoria siciliana in 135"

