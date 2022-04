La terza tappa porterà i corridori, celebre cittadina archeologica della provincia di Enna. I 171 chilometri in programma non sono particolarmente difficili, anche se i continui saliscendi promettono una certa dose di imprevedibilità. Spazio quindi, con buona probabilità, soprattutto agli attaccanti da lontano, mentre sarà l’ultimo giorno a decretare il vincitore di questa corsa. Damiano Caruso , nuovo leader della corsa, dovrà difendere la maglia delle grinfie di Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo e Kenny Elissonde . Il ragusano ha quattro secondi di vantaggio sullo Squalo, sei secondi sul lucano e 10 sul francese.

