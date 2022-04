Tra i principali pretendenti per la conquista della maglia Giallo Rossa ci sono Vincenzo Nibali (Damiano Caruso, Domenico Pozzovivo, Louis Meintjes, Diego Rosa, Jefferson Cepeda, Kenny Elissonde e Andrii Ponomar. Al via anche diversi cacciatori di tappe come Vincenzo Albanese, Matteo Moschetti, Matteo Malucelli, Alessandro Fedeli, Simone Velasco, Benjamin King, Simone Petilli e Filippo Fiorelli. Tutto pronto per Il Giro di Sicilia Eolo. Sono quattro le tappe che da martedì fino a venerdì 15 aprile ci terranno compagnia, con i corridori impegnati su percorsi misti e ricchi di opportunità prima del gran finale sul Monte Etna che verrà scalato dal versante di Piano Provenzana. campione in carica ),, Louis Meintjes, Diego Rosa, Jefferson Cepeda, Kenny Elissonde e Andrii Ponomar. Al via anche diversi cacciatori di tappe come Vincenzo Albanese, Matteo Moschetti, Matteo Malucelli, Alessandro Fedeli, Simone Velasco, Benjamin King, Simone Petilli e Filippo Fiorelli.

Dove e quando vedere la prima tappa

La prima tappa del Giro di Sicilia sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 13.50 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Il percorso

Tappa ondulata, costellata di curve e saliscendi. Si svolge interamente, a parte qualche chilometro all’inizio, sulla statale 113 che percorre la costa nord della Sicilia. Unica asperità la breve salita pedalabile a Tindari dopo soli trenta chilometri e lo strappetto di Termini Imerese in cima al quale verrà aggiudicato il traguardo volante di tappa. Finale molto veloce per la volata a gruppo compatto. Gli ultimi tre chilometri della tappa lasciano la statale 113 per entrare in città a Bagheria. Si contano due curve ai 2400 m (sinistra-destra) che portano a un ampio curvone lungo quasi 1 km su strada molto ampia per arrivare all’ultima curva che immette nel rettilineo finale di 350 m su strada larga e asfaltata. Ultimi chilometri tutti in leggera ascesa con pendenza media dell’1.5%.

tappa 1 Credit Foto Eurosport

I favoriti

Un arrivo adatto alle ruote veloci, che vede sicuramente Matteo Moschetti come principale favorito per la vittoria finale. Appena dietro di lui, Filippo Fiorelli della Bardiani CSF-Faizané, Boy van Poppel e Gerben Thijssen della Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux e Matteo Malucelli che difende i colori della nazionale italiana. In caso di fuga vincente, i nomi sono da cercare tra le squadre Continental: Andrea Garosio (Biesse-Carrera), Fran Miholjevic (Cycling Team Friuli ASD), Alessandro Monaco (Giotti Victoria – Savini Due), Paul Double (MG.Kvis-Colors for Peace), Nicola Venchiarutti e Riccardo Lucca (Work Service) e Nelson Soto (Colombia Tierra de Atletas).

***** Matteo Moschetti

**** Filippo Fiorelli

*** Boy van Poppel, Gerben Thijssen e Matteo Malucelli

** Andrea Garosio, Fran Miholjevic

* Alessandro Monaco, Nicola Venchiarutti, Riccardo Lucca

Info utili

-Orario di partenza: 10.35

-Orario d'arrivo: tra le 15.13 e le 15.42

-Lunghezza: 199 km

-Dislivello: 1510 metri

-GPM: 1, Tindari

