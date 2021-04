Fabio Jakobsen. Il corridore olandese è rientrato proprio in questi giorni alle corse dopo il Dylan Groenewegen. Anche l'altro olandese, quello della Jumbo Visma, è assente alle corse da allora vista Telegraaf, ha voluto lanciare un messaggio al suo connazionale. Groenewegen si dice infatti felicissimo di aver visto Jakobsen tornare a fare quello che gli piacere fare di più C'è stata felicità ed anche un po' di emozione nel rivedere in gruppo. Il corridore olandese è rientrato proprio in questi giorni alle corse dopo il terribile incidente dello scorso agosto al Giro di Polonia quando finì contro le transenne durante la volata accesa insieme a. Anche l'altro olandese, quello della Jumbo Visma, è assente alle corse da allora vista la squalifica di 9 mesi comminata a suo carico (9 mesi a partire dalla sentenza). Rientrerà anche lui a breve ma, dalle pagine del, ha voluto lanciare un messaggio al suo connazionale. Groenewegen si dice infatti felicissimo di aver visto Jakobsen tornare a fare quello che gli piacere fare di più a partire dal Giro di Turchia . Ci sarà la pace tra i due?

Le parole di Groenewegen

Odio ancora il pensiero di ciò che è successo. Per questo è stato molto bello vedere Fabio tornare in gruppo al Giro di Turchia e vederlo impegnato in quello che gli piace fare di più. Vederlo con un sorriso in sella alla sua bicicletta mi rende molto felice. [Dylan Groenewegen al Telegraaf]

Giro di Turchia Cavendish fa 149 in carriera: è a -2 da Francesco Moser IERI A 19:33

Il tenero abbraccio tra Cavendish e Fabio Jakobsen

Groenewegen che non sarà però al via al Giro d'Italia come inizialmente previsto. La squalifica sarebbe terminata proprio qualche giorno subito i più grandi del mondo, sia per un discorso legato a mantenere un profilo basso. In questi mesi, infatti, Groenewegen, e la compagna, hanno ricevuto diverse minacce di morte dopo quanto successo al Polonia e l'olandese non vuole lanciarsi così subito nella mischia, avendo un po' di timore dell'approccio del pubblico nei suoi confronti. Non manca tanto anche al rientro diche non sarà però al via alcome inizialmente previsto. La squalifica sarebbe terminata proprio qualche giorno prima l'inizio della Corsa Rosa ma, insieme alla squadra, lo sprinter olandese ha deciso di ricominciare con qualche corsa più soft (al Giro ci sarà Dekker come sprinter per la Jumbo ). Sia per un discorso di abitudine, Groenewegen non può pensare di affrontare, sia per un discorso legato a mantenere un profilo basso. In questi mesi, infatti, Groenewegen, e la compagna, hanno ricevuto diverse minacce di morte dopo quanto successo al Polonia e l'olandese non vuole lanciarsi così subito nella mischia, avendo un po' di timore dell'approccio del pubblico nei suoi confronti.

Il calendario di Dylan Groenewegen

Data Corse 12-16 maggio Giro d'Ungheria 21-24 maggio Tour di Norvegia 6 giugno Rund um Köln 9-13 giugno ZLM Tour 20-24 luglio Giro di Vallonia 10-14 agosto Giro di Danimarca 22 agosto EuroEyes Cyclassics Amburgo 30 agosto-5 settembre BinckBank Tour 17 settembre Kampioenschap van Vlaanderen 3 ottobre Sparkassen Münsterland Giro 14-19 ottobre Gree-Tour of Guangxi

Giro d'Ungheria, dal 12 al 16 maggio, poi toccherà al Tour di Norvegia. Via via altre corse, la prima con un certo seguito sarà il Giro di Vallonia che inizia il 20 luglio. A fine agosto ci saranno corse vere per Groenewegen che spera di aver ritrovato una certa gamba: il 22 agosto c'è l'EuroEyes Cyclassics Amburgo, BinckBank Tour. E quindi Groenewegen partirà con il, dal 12 al 16 maggio, poi toccherà al. Via via altre corse, la prima con un certo seguito sarà ilche inizia il 20 luglio. A fine agosto ci saranno corse vere per Groenewegen che spera di aver ritrovato una certa gamba: il 22 agosto c'è l' corsa del circuito World Tour , e il 30 tocca al

Groenewegen in lacrime per Jakobsen: "Sono mortificato, prego perché recuperi presto"

Giro di Turchia Jakobsen: "Ho avuto un po' di paura, ma voglio aiutare" 11/04/2021 A 20:19