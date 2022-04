Ciclismo

Caduta di gruppo e cane in strada: situazione movimentata nella seconda tappa

GIRO DI TURCHIA - La seconda tappa sta per entrare nel vivo e cresce la tensione. Prima una caduta coinvolge diversi corridori che pedalavano nelle retrovie, poi un cane attraversa pericolosamente la strada. Per fortuna, non ci sono conseguenze in nessuno dei due casi.

