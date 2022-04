Ciclismo

Caduta terrificante! Corridori a terra prima della volata nella quinta tappa

GIRO DI TURCHIA - Quest'edizione, fin qui, si sta distinguendo per le tante volate e per le numerose cadute che hanno segnato ogni tappa. Anche nella quinta frazione va registrato un brutto capitombolo, con diversi corridori a terra in maniera fragorosa poco prima dello sprint.

00:02:12, 2 ore fa