Ciclismo

Giro di Turchia - "Attenzione! Parte Quintana!" Lampo di orgoglio del colombiano

GIRO DI TURCHIA - Quintana non riesce a fare la differenza sul Spil Milli Park, ma il colombiano è stato lui a rompere per primo gli indugi con una fiammata delle sue in salita. Peccato, però, che non sia riuscito a fare il vuoto, risentendo delle botte prese nel corso di questi giorni.

00:00:34, 11 minuti fa