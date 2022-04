Ciclismo

Giro di Turchia - Caleb Ewan torna alla vittoria un mese dopo: rivivi la volata di Kusadasi su Philipsen

GIRO DI TURCHIA - L'ulltima vittoria a Terni alla Tirreno-Adriatico. Poi si fermò per preparare al meglio le sue Classiche, tra Milano-Sanremo, Gand e Brugge-De Panne, ma è stato costretto a fermarsi per un virus intestinale che l'ha tenuto lontano dalle corse per un mese. Ora il rientro in Turchia e subito la vittoria di Kusadasi dove ha battuto in volata Philipsen, Groves e van Poppel.

00:02:33, 2 ore fa