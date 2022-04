Finalmente si rivede in corsa. Lo sprinter australiano era uscito in grande forma dalla Tirreno-Adriatico, dove aveva vinto la tappa di Terni , ed era pronto a far incetta di Classiche tra Milano-Sanremo e Brugge-De Panne. Un virus intestinale ha però fermato il corridore della, rientrato solo in questo Giro di Turchia. Il debutto non è stato male per l'australiano che ha vinto la prima frazione con arrivo a Kusadasi. Tappa tutt'altro che facile, considerando i due GPM finali che vedevano anche pendenze vicine alla doppia cifra. Qualche velocista, infatti, si è staccato comeche invece continua il suo momentaccio. Ci saranno comunque altre occasioni per Philipsen, Groves, van Poppel, Bol e gli altri velocisti che potranno di nuovo sfidare Ewan che, invece, ha già cominciato il suo percorso di avvicinamento verso il prossimo Giro d'Italia.