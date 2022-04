Ciclismo

Giro di Turchia - Sepulveda fa gioire la Drone Hopper Androni Giocattoli di Gianni Savio: rivivi la sua vittoria

GIRO DI TURCHIA - Non vinceva dal 21 gennaio 2016, tanto ha dovuto aspettare Eduardo Sepúlveda che è finalmente tornato al successo conquistando la tappa regina del Turchia. Sulla temibile ascesa dello Spil Milli Park, lui è partito nel tratto in contropedenza, non venendo più ripreso. Il corridore della Drone Hopper Androni Giocatolli ipoteca la classifica.

00:01:18, un' ora fa